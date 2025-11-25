Avropa Parlamenti Macarıstanda qanunun aliliyinin pozulması ilə bağlı ikinci aralıq məruzəni təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 19:02
Avropa Parlamenti Macarıstanda hüququn aliliyinin prinsiplərinin pozulmasına dair ikinci aralıq məruzəni qəbul edib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, 2018-ci ildə başlanmış proses çərçivəsində hazırlanan məruzə böyük səs üstünlüyü ilə qəbul olunub (415 – "lehinə", 193 – "əleyhinə", 28 – "bitərəf").
Ötən gün keçirilən dinləmələrin nəticələrinə əsasən, sənədə 12 problemli istiqamət daxil edilib. Bunlara seçki sistemi, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi və korrupsiya məsələləri daxildir.
Qeyd edək ki, bu addım daha çox simvolik xarakter daşıyır, çünki iki il əvvəl oxşar cəhd heç bir nəticə verməmişdi.
