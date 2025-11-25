Европарламент одобрил 2-ой промежуточный доклад о подрыве верховенства закона в Венгрии

Европарламент принял сегодня второй промежуточный доклад, касающийся подрыва принципов верховенства права в Венгрии.

Как сообщает европейское бюро Report, доклад в контексте процесса, инициированного в 2018 году, был принят с большим перевесом голосов (415 – "за", 193 – "против", 28 воздержались)

По итогам вчерашних слушаний, в документ включены 12 проблемных направлений, включая избирательную систему, независимость судебной власти и коррупцию.

Отметим, что это скорее символическая мера, так как предпринятая двумя годами ранее подобная попытка ни к чему не привела.

В ходе дебатов члены парламента отмечали тревожную тенденцию, в рамках которой Верховный суд Венгрии пересматривает решения суда ЕС перед их применением. Согласно представленному докладу, в стране отмечены угрозы независимости судебной системы, отказ Будапешта выполнять решения Европейского суда по правам человека и прочее.

В представленном докладчиками отчете подняты проблемы нарушения прав граждан, угрозы академической свободе, политически мотивированной бизнес-практики и размещения госрекламы преимущественно в лояльных властям СМИ.

Ряд евродепутатов выразили обеспокоенность увеличением объема политического контента, сгенерированного искусственным интеллектом, в преддверии выборов 2026 года. Все это угрожает прозрачности и честности выборов, противореча европейским стандартам по цифровым услугам и защите данных.

Парламент в своей резолюции требует принять меры в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС и пересмотреть право использования Венгрией вето в Совете ЕС как инструмента давления.

Однако, в парламенте были и защитники правительства Венгрии, которые утверждали, что проводимая ею политика позволяет стране быть свободной от мигрантов и тем самым безопасной. С такими заявлениями выступили представители крайне правых фракций.

Также звучали обвинения в том, что этот доклад политически мотивирован, чтобы в будущем ограничить право вето, которое часто использует Венгрия, как утверждается, для поддержки России.

Впрочем, докладчик по Венгрии нидерландский депутат Тинек Стрик и не скрывает необходимость ограничения прав вето для страны.

Несмотря на усилия датского председательства, этого сделать не удалось, в частности, из-за позиции Словакии. Стрик считает, что страны могут официально заявить о серьезном риске нарушения основополагающих ценностей в Венгрии и выработать официальные рекомендации по усилению давления на Будапешт большинством (четыре пятых голосов), а не единогласно.