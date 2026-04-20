Antonio Koşta Yaxın Şərqdə sülhlə bağlı Şahbaz Şərifə zəng vurub
- 20 aprel, 2026
- 18:52
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifə zəng vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ş. Şərif "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Bu axşam mən Avropa Şurasının prezidenti Antonio Koştadan zəng qəbul etdim", - o bildirib və əlavə edib ki, söhbət zamanı Pakistanın Yaxın Şərqdəki sülh təşəbbüsləri müzakirə olunub.
"Pakistanın sülh səylərini tanıdığına, regional sülh, sabitlik naminə dialoq və diplomatiyanı dəstəkləməyə hazır olduğuna görə Avropa İttifaqına minnətdaram", - Pakistanın Baş naziri bildirib.
I received a call from H.E. António Costa, President of the European Council, this evening.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 20, 2026
During our cordial exchange, I shared with President Costa, updates on Pakistan’s ongoing diplomatic outreach and peace efforts in the Middle East.
Grateful for the European Union’s…