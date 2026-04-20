    Antonio Koşta Yaxın Şərqdə sülhlə bağlı Şahbaz Şərifə zəng vurub

    • 20 aprel, 2026
    • 18:52
    Antonio Koşta Yaxın Şərqdə sülhlə bağlı Şahbaz Şərifə zəng vurub

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antonio Koşta Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifə zəng vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ş. Şərif "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Bu axşam mən Avropa Şurasının prezidenti Antonio Koştadan zəng qəbul etdim", - o bildirib və əlavə edib ki, söhbət zamanı Pakistanın Yaxın Şərqdəki sülh təşəbbüsləri müzakirə olunub.

    "Pakistanın sülh səylərini tanıdığına, regional sülh, sabitlik naminə dialoq və diplomatiyanı dəstəkləməyə hazır olduğuna görə Avropa İttifaqına minnətdaram", - Pakistanın Baş naziri bildirib.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları Antonio Koşta Şahbaz Şərif
    Pakistan's Sharif, EU's Costa discuss regional stability

