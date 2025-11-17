İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 17 noyabr, 2025
    • 18:11
    Alstom və Ukrzaliznıtsi Ukraynaya 55 elektrik lokomotivinin tədarükü üzrə müqavilə imzalayıb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron "Alstom" konserni ilə Ukraynanın "Ukrzaliznıtsi" arasında 475 milyon avro məbləğində Ukraynaya 55 elektrik lokomotivinin tədarükünə dair müqavilənin imzalanmasını alqışlayıb.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Parisdə ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Mən "Alstom" və Ukrayna Dəmir Yolu Şirkəti arasında Dünya Bankı və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının maliyyələşdirməsi ilə 475 milyon avro məbləğində Ukraynaya 55 elektrik lokomotivinin tədarükünə dair müqavilənin imzalanmasını alqışlayıram", – deyə o vurğulayıb.

    Alstom Ukrayna Emmanuel Makron Fransa elektrik lokomotivi
    Alstom и "Укрзализныця" подписали контракт о поставке 55 электровозов в Украину
    France's Alstom, Ukrainian Railways sign contract to deliver 55 electric locomotives to Ukraine

