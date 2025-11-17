Alstom и "Укрзализныця" подписали контракт о поставке 55 электровозов в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует подписание контракта между французским концерном Alstom и украинской "Укрзализныцей" на сумму 475 млн евро на поставку 55 электровозов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявид на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже.

"Я также приветствую подписание между Alstom и Украинской железнодорожной компанией (УЗ) контракта на сумму 475 млн евро на поставку 55 электровозов в Украину при финансировании Всемирного банка и Международного банка реконструкции и развития", - сказал он.