Haqqımızda

Ali Radanın sədri: Ukrayna üçün NATO-ya üzvlük daxili çağırış məsələsidir

Ali Radanın sədri: Ukrayna üçün NATO-ya üzvlük daxili çağırış məsələsidir Ukrayna üçün NATO-a üzvlük, Alyansa uyğunluq daxili çağırış məsələsidir.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 12:57
Ali Radanın sədri: Ukrayna üçün NATO-ya üzvlük daxili çağırış məsələsidir

Ukrayna üçün NATO-a üzvlük, Alyansa uyğunluq daxili çağırış məsələsidir.

"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk bu gün Kiyevdə hökumətin yeni fəaliyyət istiqamətlərinin təqdimatında deyib.

Onun sözlərinə görə, bu yolda irəliləməyə davam edəcəklər.

"Qanunvericilik aktları vasitəsilə bu barədə çoxdan qərar vermişik. Ukrayna parlamenti NATO yolunda strategiyanı həyata keçirməyə davam edəcək. Bu, geriyə dönməz bir prosesdir", - Ali Radanın sədri əlavə edib.

Spiker əlavə edib ki, Ukraynanın inkişafının birinci və əsas vektoru Avropaya inteqrasiya olaraq qalır: "Bu, sadəcə olaraq Aİ bayrağı olan qanunların siyahısı deyil. Bunlar bizim etməli olduğumuz məzmunlar, mənalar və islahatlardır. Bu, bizim həyat yolumuzdur".

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Стефанчук: НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Fələstinin Baş naziri: Qəzza üzrə müvəqqəti komitənin yaradılmasını elan edəcəyik
Fələstinin Baş naziri: Qəzza üzrə müvəqqəti komitənin yaradılmasını elan edəcəyik
18 avqust 2025 13:38
Baş nazir: Ukrayna növbəti 2 ildə büdcənin 50 faizini ordunun silahlanmasına yönəltməyi planlaşdırır
Baş nazir: Ukrayna növbəti 2 ildə büdcənin 50 faizini ordunun silahlanmasına yönəltməyi planlaşdırır
18 avqust 2025 13:36
“Air Canada” aviaşirkətinin tətili 500 minə yaxın sərnişinin planlarını pozub
“Air Canada” aviaşirkətinin tətili 500 minə yaxın sərnişinin planlarını pozub
18 avqust 2025 11:18
Rusiyada zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb
Rusiyada zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 20 nəfərə çatıb
18 avqust 2025 09:18
Çinin şimalında daşqın nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər itkin düşüb
Çinin şimalında daşqın nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər itkin düşüb
18 avqust 2025 08:53
Ağ Ev Trampın Zelenski və Aİ liderləri ilə görüşünün cədvəlini açıqlayıb
Ağ Ev Trampın Zelenski və Aİ liderləri ilə görüşünün cədvəlini açıqlayıb
18 avqust 2025 08:05
Cənubi Koreya Prezidenti KXDR ilə razılaşmalara əməl etməyi tapşırıb
Cənubi Koreya Prezidenti KXDR ilə razılaşmalara əməl etməyi tapşırıb
18 avqust 2025 07:50
Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-dədir - YENİLƏNİB
Zelenski Trampla görüşmək üçün ABŞ-dədir - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 07:19
Tramp Putinlə görüşün onun üçün məğlubiyyətlə başa çatdığına dair iddialara münasibət bildirib
Tramp Putinlə görüşün onun üçün məğlubiyyətlə başa çatdığına dair iddialara münasibət bildirib
18 avqust 2025 07:12
Bloomberg: Alyaska sammitindən sonra Tramp Zelenskiyə manevr üçün az yer buraxıb
"Bloomberg": Alyaska sammitindən sonra Tramp Zelenskiyə manevr üçün az yer buraxıb
18 avqust 2025 06:48

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi