İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıb

    Digər ölkələr
    Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıb

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç dünyada neft qiymətlərinin bahalaşması səbəbindən təcili iclas çağırıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, aidiyyəti nazirliklər və qurumlarla təcili iclas yanacaq bazarındakı vəziyyəti və ölkədə ehtiyatların durumunu qiymətləndirmək məqsədilə çağırılıb.

    Bildirilib ki, İran mediasının dünyanın ən böyük təbii qaz yatağında yerləşən obyektə hava hücumu edildiyini bildirməsindən sonra bu gün neftin qiyməti bir barel üçün 112 dollara yüksəlib (əvvəl 65 dollar idi).

    Son xəbərlər

