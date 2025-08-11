“Al Jazeera” İsrailin Qəzzaya zərbəsi nəticəsində dörd əməkdaşının öldüyünü bildirib

Haqqımızda

11 avqust 2025 03:48
Qətərin “Al Jazeera” telekanalı İsrailin Qəzza şəhərinə hücumu nəticəsində dörd əməkdaşının həlak olduğunu bildirib.

“Report” xəbər verir ki, qurbanlar reportyorlar Anas əş-Şərif və Məhəmməd Kreyka, həmçinin iki operatordur.

Qeyd olunur ki, onlar bombardman zamanı "Əş-Şifa" Xəstəxanasının girişində jurnalistlər üçün çadırda olublar. Zərbə yerli vaxtla gecə yarısından bir qədər əvvəl (Bakı vaxtı ilə saat 01:00) pilotsuz təyyarə ilə endirilib. Ümumilikdə yeddi nəfər həlak olub.

İsrail ordusu da özünü "Al Jazeera” telekanalının jurnalisti kimi qələmə verən terrorçu Anas aş-Şərifi zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb. Hərbçilərin məlumatına görə, o, radikal HƏMAS hərəkatının dəstələrindən birinə rəhbərlik edib, İsrailin mülki vətəndaşlarının və hərbi qulluqçularının raket atəşinə tutulmasından məsul idi.

Rus versiyası Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников из-за удара Израиля по Газе

