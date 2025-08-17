AK Prezidenti Tramp-Zelenski görüşündə iştirak etmək niyyətindədir

Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula Fon der Lyayen ABŞ prezidenti Donald Tramp və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında avqustun 18-də keçiriləcək görüşdə iştirak etmək niyyətində olduğunu bildirib.
“Report”un xəbərinə görə, o, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb.
“Zelenskinin xahişi ilə bazar ertəsi onun ABŞ prezidenti və Avropa liderləri ilə görüşünə qatılacağam”, - deyə o bildirib.
AK rəhbəri həmçinin təsdiqləyib ki, avqustun 17-də axşam Brüsseldə Prezident Volodimir Zelenskini qəbul edəcək və birlikdə “Könüllülər Koalisiyası”nın videokonfransına qatılacaqlar.