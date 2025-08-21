Haqqımızda

Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar

Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar Avropa İttifaqı (Aİ) və ABŞ transatlantik ticarət və investisiyalar üçün çərçivə müəyyən edən birgə bəyanat yayımlayıblar.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 15:53
Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar

Avropa İttifaqı (Aİ) və ABŞ transatlantik ticarət və investisiyalar üçün çərçivə müəyyən edən birgə bəyanat yayımlayıblar.

“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə beynəlxalq ticarət üzrə komissar Maroş Şevçoviç Brüsseldə jurnalistlərə bildirib.

Onun sözlərinə görə, sənəd Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen və ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında iyulun 27-də Şotlandiyada əldə edilmiş siyasi razılaşmanın davamıdır.

"Bəyanatda ABŞ-nin Aİ-yə qarşı yeni tarif rejimi (avtomobillər, əczaçılıq məhsulları, yarımkeçiricilər və taxta-şalban kimi strateji sektorlar da daxil olmaqla, Aİ ixracının böyük hissəsi üçün 15 % tarif dərəcəsi) ətraflı şəkildə izah edilib. Avtomobillər və onların ehtiyat hissələri üçün müəyyən edilmiş tavan ABŞ mallarına qarşı tariflərin azaldılması ilə eyni vaxtda tətbiq ediləcək", - o bildirib.

"Avropa İttifaqı yüksək tariflərin dünya iqtisadiyyatına ziyan verdiyinə inanmağa davam etsə də, danışıqlar nəticəsində əldə edilmiş nəticə eskalasiyadan qaçmağa imkan verir və dialoqu davam etdirmək və transatlantik münasibətləri, o cümlədən ümumi strateji maraq kəsb edən sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün zəmin yaradır", - Şevçoviç vurğulayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası США применят к товарам из ЕС пошлины в 15% - Совместное заявление по торговле и инвестициям

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi