Aİ və Böyük Britaniya Trampın Ukrayna ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyib

16 avqust 2025 13:56
Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri və Böyük Britaniya ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukraynada müharibəyə son qoyulması, eləcə də ədalətli və uzunmüddətli sülhün əldə edilməsi səylərinə dəstək verdiklərini bəyan ediblər.

“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, onların birgə bəyanatında vurğulanır ki, "növbəti addım Trampın yaxın vaxtlarda görüşəcəyi Prezident Zelenskinin iştirakı ilə yeni danışıqlar olmalıdır".

Sənədi Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Koşta, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb, İtaliyanın Baş naziri Corca Meloni, Polşanın Baş naziri Donald Tusk, Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer və Almaniya kansleri Fridrix Merts imzalayıblar.

Onlar Ukrayna, ABŞ və Avropanın iştirakı ilə üçtərəfli sammit keçirməyə hazır olduqlarını vurğulayıblar. Bununla yanaşı, Kiyev öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün güclü təhlükəsizlik zəmanətləri almalıdır.

"Biz Prezident Trampın ABŞ-nin belə zəmanətlər verməyə hazır olması ilə bağlı bəyanatını alqışlayırıq. "Arzuedənlər koalisiyası" da fəal rol oynamağa hazırdır. Ukrayna silahlı qüvvələrinə və ya onların üçüncü ölkələrlə əməkdaşlığına heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. Ukraynanın Avropa İttifaqına və NATO-ya gedən yoluna Rusiyanın veto qoymaq hüququ ola bilməz", - mətndə qeyd olunur.

Bəyanatda o da vurğulanır ki, öz ərazisi ilə bağlı qərarları yalnız Ukrayna qəbul edə bilər və beynəlxalq sərhədlər güc yolu ilə dəyişdirilə bilməz. Ədalətli və davamlı sülhə nail olana qədər Ukraynaya dəstəyin davam etdirilməsinə və Rusiyaya qarşı sanksiyaların və digər iqtisadi tədbirlərin gücləndirilməsinə hazırlıq bir daha ifadə edilib.

Rus versiyası Лидеры ЕС и Великобритании поддержали инициативу Трампа по Украине

