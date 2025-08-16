Haqqımızda

ABŞ Prezidenti: Hələlik Rusiyaya qarşı sanksiyalar barədə düşünməyə ehtiyac yoxdur ABŞ Prezidenti Donald Tramp hazırda Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi məsələsinə soyuq yanaşır.
16 avqust 2025 06:38
"Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə keçirdiyi görüşün nəticələrinə dair "Fox News" telekanalına müsahibəsində müvafiq sualı cavablandırarkən danışıb.

"Bu gün baş verənlərə görə düşünürəm ki, indi bunu düşünməyimə ehtiyac yoxdur", - deyə o bildirib. "Bilirsiniz, hesab edirəm ki, görüş çox yaxşı keçdi", - deyə Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.

Bununla belə, o, gələcəkdə sanksiyalar məsələsinin gündəmə qayıda biləcəyini istisna etməyib. "Ola bilsin ki, iki və ya üç həftə sonra və ya bu kimi müddətdə bunu düşünməli olacağam, lakin məhz indi bunu düşünməyimizə ehtiyac yoxdur", - deyə Tramp qeyd edib.

Rus versiyası Дональд Трамп: Пока нет нужды думать о санкциях против России

