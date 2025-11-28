İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ-də hərbçilərə atəş açan şəxsin ailəsi deportasiya edilə bilər

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 06:22
    ABŞ-də hərbçilərə atəş açan şəxsin ailəsi deportasiya edilə bilər

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, onun administrasiyası Ağ Evin yaxınlığında Milli Qvardiyanın patruluna atəş açan şəxsin ailə üzvlərini deportasiya etməyi düşünür

    "Report" xəbər verir ki, Ağ Evin rəhbəri jurnalistlərin "Cinayətkarın Vaşinqton ştatında yaşayan arvadı və beş uşağı deportasiya ediləcəkmi?" sualına cavabında deyib: "Hazırda biz bu məsələni, ailəni əhatə edən bütün vəziyyəti araşdırırıq. Bu faciəvi vəziyyətdir".

    Qeyd edək ki, noyabrın 26-da günorta saatlarında bir nəfər Vaşinqton şəhərinin mərkəzində, Admiral Devid Farraqut parkının yaxınlığında Milli Qvardiyanın hərbçilərinə atəş açıb. Hadisə yeri Ağ Evdən təxminən 300 metr aralıda olub.

    Hücum edən şəxs və iki Milli Qvardiyanın hərbçisi yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha sonra qadın hərbçi aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.

    ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Naziri Kristi Noem bildirib ki, şübhəli şəxs 2021-ci ildə Amerika qoşunlarının bu ölkədən çıxarılmasından sonra əfqanları Birləşmiş Ştatlarda qarşılamaq proqramı çərçivəsində Əfqanıstandan gəlib.

    ABŞ deportasiya hərbçi Əfqanıstan
    Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого дома

    Son xəbərlər

    06:57

    Məmmədbəyliyə qayıdan sakin: Kəndə çatan kimi torpağı öpəcəyəm

    Daxili siyasət
    06:46
    Foto

    Böyük Qayıdış: Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə daha 33 ailə köçürülüb

    Daxili siyasət
    06:43

    Keçmiş məcburi köçkün: Artıq doğma yurdumuzda rahat və təhlükəsiz həyat sürəcəyik

    Daxili siyasət
    06:22

    ABŞ-də hərbçilərə atəş açan şəxsin ailəsi deportasiya edilə bilər

    Digər ölkələr
    05:29

    El Universal: Meksikanın Baş prokuroru istefa verib

    Digər ölkələr
    05:16

    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Digər
    05:07

    Norris Qətərdə ilk dəfə "Formula 1" çempionu ola bilər

    Formula 1
    04:31

    ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb

    Digər ölkələr
    04:00

    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti