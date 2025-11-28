Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого дома
- 28 ноября, 2025
- 06:20
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает вопрос о депортации членов семьи человека, который открыл огонь по патрулю Нацгвардии возле Белого дома.
Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил во время общения с военнослужащими в формате видеоконференции.
Журналисты спросили, планирует ли он депортировать жену и пятерых детей преступника, которые проживают в штате Вашингтон. "Ну, мы сейчас изучаем этот вопрос. Мы рассматриваем всю ситуацию вокруг семьи. Это трагическая ситуация", - сказал Трамп.
