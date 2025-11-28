Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Трамп изучает вопрос о депортации семьи стрелявшего в патрульных у Белого дома

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 06:20
    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает вопрос о депортации членов семьи человека, который открыл огонь по патрулю Нацгвардии возле Белого дома.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил во время общения с военнослужащими в формате видеоконференции.

    Журналисты спросили, планирует ли он депортировать жену и пятерых детей преступника, которые проживают в штате Вашингтон. "Ну, мы сейчас изучаем этот вопрос. Мы рассматриваем всю ситуацию вокруг семьи. Это трагическая ситуация", - сказал Трамп.

    ABŞ-də hərbçilərə atəş açan şəxsin ailəsi deportasiya edilə bilər

