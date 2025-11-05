Xüsusi nümayəndə: Zəngilan şəhərində tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir
Daxili siyasət
- 05 noyabr, 2025
- 10:05
Hal-hazırda Zəngilan şəhərində və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndində tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir.
"Report"un Zəngilana ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin Zəngilan, Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev "Zəfərin beş ili: Dövlətçilik və hüququn qələbəsi" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.
O bildirib ki, Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Qubadlı rayonunun Mahruzlu, Zilanlı və Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndlərində tikinti işləri davam etdirilir.
