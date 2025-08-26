XİN başçısı: 907-ci düzəlişin ləğvi Azərbaycanla ABŞ arasında yeni əməkdaşlıq dövrünün başlanğıcıdır

907-ci düzəlişin ləğvi Azərbaycanla ABŞ arasında yeni əməkdaşlıq dövrünün başlanğıcının göstəricisidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabinetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunan xüsusi iclasda çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında əlaqələrin daha da güclənməsi üçün bu istiqamətdə ABŞ Konqresi ilə müvafiq iş aparılacaq.
"Ümidvarıq ki, Prezident Trampın komandası 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün ABŞ Konqresilə müvafiq iş aparacaq. Səfər çərçivəsində enerji sahəsində də mühüm nəticələr əldə edilib. İmzalanan sənədlərlə həm ənənəvi, həm də qeyri-ənənəvi enerji layihələrinin əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirərək enerji təhlükəsizliyimizi gücləndirəcək, regionda regional əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradacaq".