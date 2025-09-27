İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 02:23
    Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı sosial media hesablarında videoçarx paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətindən bir hissəyə yer verilib.

    Paylaşımı təqdim edirik:

    Azərbaycan XİN Anım günü
    Video
    Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти

    Son xəbərlər

    02:54
    Video

    Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində 10 ölkə ilə sazişlər imzalayıb

    Xarici siyasət
    02:23
    Video

    Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    02:09

    Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlar

    Region
    01:48

    XİN: Ərazi bütövlüyümüzə qarşı iddiaların Ermənistan Konstitusiyasından çıxarılması önəmlidir

    Xarici siyasət
    01:42

    Azərbaycan XİN Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Daxili siyasət
    01:39

    Çin ABŞ-ni İranla nüvə sazişi danışıqlarını bərpa etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:25

    İtaliyanın XİN başçısı: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    01:06

    Şahbaz Şərif: Tramp Asiyada müharibənin qarşısını aldı

    Digər ölkələr
    01:00
    Video

    "Bizimlə dostluq edən erməniləri saqqallılar güllələyirdilər" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti