Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 02:23
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 27 sentyabr – Anım Günü ilə bağlı sosial media hesablarında videoçarx paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətindən bir hissəyə yer verilib.
Paylaşımı təqdim edirik:
27 sentyabr - Anım Günü— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 26, 2025
27 September - Commemoration Day#AnımGünü#27SentyabrAnımGünü#QəhrəmanlarUnudulmur pic.twitter.com/WOBnp5r7U0
