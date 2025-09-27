Фото Глава МИД: Азербайджан и впредь будет уверенно продолжать усилия по продвижению мирной повестки Внутренняя политика

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2 Другие страны

Видео Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти Внутренняя политика

МИД: Азербайджан продолжит меры по обеспечению устойчивого мира в регионе Внешняя политика

Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира Другие страны

МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 27 сентября – Дня памяти Внутренняя политика

Министр Италии: Мы поддерживаем мир между Азербайджаном и Арменией Внешняя политика

Глава МИД Ирана: Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране В регионе