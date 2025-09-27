Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти
- 27 сентября, 2025
- 02:24
Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик, посвященный 27 сентября – Дню памяти.
Как передает Report, в публикации приведен фрагмент обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.
Представляем данную публикацию:
27 sentyabr - Anım Günü— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 26, 2025
27 September - Commemoration Day#AnımGünü#27SentyabrAnımGünü#QəhrəmanlarUnudulmur pic.twitter.com/WOBnp5r7U0
