    Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти

    • 27 сентября, 2025
    Министерство иностранных дел Азербайджана подготовило видеоролик ко Дню памяти

    Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик, посвященный 27 сентября – Дню памяти.

    Как передает Report, в публикации приведен фрагмент обращения президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.

    Представляем данную публикацию:

    Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

