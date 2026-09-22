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    Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:18
    Vüsal Hüseynov vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov 25 sentyabr saat 15:00-da Xidmətin aparatında vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xidmət məlumat yayıb.

    Qəbulda iştirak etmək istəyənlər şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərlə 24.09.2026-cı il tarixədək Bakı şəhəri, Atatürk Prospekti 189 ünvanında yerləşən Bakı şəhər regional miqrasiya baş idarəsinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Qəbula yazılanlardan müraciətin səbəbini aydın və ətraflı göstərməklə şəxsiyyət vəsiqəsini (əcnəbi və vətəndaşığı olmayan şəxs olduğu təqdirdə Azərbaycan ərazisində olmasını və ya yaşamasını təsdiq edən müvafiq sənədi, xarici pasportunu və ya digər sərhədkeçmə sənədini), nümayəndə müraciət etdikdə isə əlavə olaraq bunu təsdiqləyən rəsmi sənədləri təqdim etmələri xahiş olunur.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) Vüsal Hüseynov

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