    Vətən müharibəsinin başlamasının ildönümü ilə əlaqədar 2-ci Şəhidlər xiyabanına ziyarət başlayıb

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:03
    Vətən müharibəsinin başlamasının ildönümü ilə əlaqədar 2-ci Şəhidlər xiyabanına ziyarət başlayıb

    Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatmış 44 günlük Vətən müharibəsinin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar 2-ci Şəhidlər xiyabanına ziyarət başlayıb.

    "Report" xəbər ki, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidlərin yaxınları, şəhər sakinləri, eləcə də Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən gəlmiş insanlar şəhid məzarlarını ziyarət edir, məzarın önünə əklil qoyurlar.

    Qeyd edək ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-də Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının, döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə bütün cəbhəboyu əks-hücum əməliyyatlarına başlayıb.

    Belə ki, həmin gün Ermənistanın növbəti irimiqyaslı təxribatlarına, Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə və mülki yaşayış məntəqələrinə atəş zərbələri endirməsinə cavab olaraq əks-hücum əməliyyatı başlayıb, sonradan "Dəmir yumruq" adını alan bu əməliyyat Vətən müharibəsinə çevrilib.

    Началось посещение 2-й Аллеи шехидов по случаю 5-й годовщины Отечественной войны
    Visiting 2nd Alley of Martyrs starts in Azerbaijan on occasion of 5th anniversary of Patriotic War

