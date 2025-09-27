Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 09:10
    Началось посещение 2-й Аллеи шехидов по случаю 5-й годовщины Отечественной войны

    В связи с 5-й годовщиной 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, началось посещение 2-й Аллеи шехидов.

    Как сообщает Report, представители правительства и общественности, родственники шехидов, жители столицы и регионов посещают могилы шехидов, возлагают венки к могилам.

    Отметим, что 27 сентября 2020 года под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная Азербайджанская Армия в ответ на очередные масштабные провокации Армении, нанесение ударов по позициям Азербайджанской Армии и гражданским населенным пунктам начала контрнаступление по всей линии фронта с целью пресечения военных провокаций и боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения. Контрнаступательная операция, которая позже получила название "Железный кулак", перешла в Отечественную войну.

