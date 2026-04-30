Şahin Bağırov Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 30 aprel, 2026
- 15:06
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-polkovniki Şahin Bağırov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov mayın 6-da vətəndaş qəbulu keçirəcək.
Qəbul zamanı Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarının sakinlərinin gömrük məsələləri ilə bağlı müraciətləri dinləniləcək.
