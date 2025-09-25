İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    • 25 sentyabr, 2025
    • 10:58
    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb
    Ramin Məmmədov

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri sentyabrın 24-də Ramin Məmmədov Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda AMİN könüllüləri ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə Komitə sədri ölkədə gənclərin inkişafı, onların ictimai fəallığının artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb, könüllülük hərəkatının müxtəlif sahələrdə – xüsusilə ictimai və sosial istiqamətdə yaratdığı müsbət nəticələrə toxunub.

    AMİN könüllülərinin ötən müddət ərzində iştirak etdikləri layihələr və təcrübə proqramları haqqında fikirlərini bölüşən R.Məmmədov gənclərin təşəbbüskarlıq və fəallığının təqdirəlayiq olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, könüllülük prosesi gənclərin şəxsi və peşəkar inkişafına mühüm töhfə verməklə yanaşı, faydalı vətəndaş kimi formalaşmasına da şərait yaradır.

    Görüş zamanı AMİN könüllüləri əldə etdikləri təcrübə haqqında məlumat verərək, müxtəlif layihələrlə bağlı təkliflərini səsləndiriblər.

