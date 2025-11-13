Qərbi Azərbaycan Xronikası: Zəngi mahalı adı saxtalaşdırılaraq Zəngəzur adlandırılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Daxili siyasət
    13 noyabr, 2025
    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında veriliş hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, verilişdə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor İlhami Cəfərsoy Urartu dili haqqında danışıb.

    O bildirib ki, Urartu dili qədim türklərin izləridir: "Urartu erməni yox, türk dövlətidir. Urartu yazılarında gizlənən türk sözləri var. Tarixdən həqiqətlər silinib. Urartu mənbələrində Kür və Araz çay adlarının əsl mənşəyi göstərilir. Urartu mixi yazılarında Ulduz, Ay, Günəş türk semantikasının sübutudur".

    Onun sözlərinə görə, Zəngəzur adı uydurmadır: "Qədim xəritələrdə bu sirr açılır. Zəngi mahalı adı saxtalaşdırılaraq Zəngəzur adlandırılıb. Van, Araz, Kür qədim türk nəsillərinin coğrafiyasıdır. Qafqaz sadəcə dağ deyil, qədim türk xalqının adıdır".

    Professor İtaliyanın Qafqaz şəhərində kimlərin yaşamasından, azərbaycanlıların Troyadan İtaliyaya uzanan qədim köç marşrutundan, Siciliyada Karaman şəhəri və türklərin unudulmuş izindən, Durna şəhəri və Alban irsi, İtaliyanın türk qatlarından, İspaniyada Kür nəsli və Azərbaycanla bağlı elmi möcüzədən söz açıb.

    İ.Cəfərsoy Van gölü ətrafındakı sirrə, Urartunun əsl sahiblərinin kim olduğuna, "qədim erməni mənbələrində ermənicə söz niyə yoxdur", eləcə də "ermənilər niyə akademik Marın adını lənətləyirdi" suallarına aydınlıq gətirib.

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

