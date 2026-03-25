Qaxda Novruz bayramı ilə əlaqədar ənənəvi at yarışları keçirilib
Daxili siyasət
- 25 mart, 2026
- 13:47
Qax rayonunun Əmbərçay kəndində Novruz bayramı ilə əlaqədar növbəti at yarışları təşkil olunub.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, son 8 ildə 6-cı dəfə keçirilən bu yarışlarda Qax şəhəri, Qaradolaq və Əmbərçay kəndlərindən 30 çapar iştirak edib.
6 kilometr məsafəni əhatə edən mübarizənin qalibi Əmbərçay kənd sakini Sahib Muxtarov olub.
Yarışın sonunda mükafatçılara diplomlar, medallar və hədiyyələr verilib.
