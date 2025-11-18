Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib
Daxili siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 17:48
Ötən ay 16 min 152 əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə (DMX) müraciət edib.
Bu barədə "Report"a DMX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, oktyabrda 7935 nəfər ölkə ərazisində yaşama icazələrinin alınması və müddətinin uzadılması, 148-i vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı, 1526-sı Azərbaycan vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsi, 643-i ölkədə haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət edib.
Son xəbərlər
17:51
Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"İKT
17:48
Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edibDaxili siyasət
17:48
"İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanırFutbol
17:47
Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyibİKT
17:46
"Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİMədəniyyət siyasəti
17:43
Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"İKT
17:40
Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qururRegion
17:40
Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"Turizm
17:38