В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

В октябре 16 152 иностранца и лица без гражданства обратились в Государственную миграционную службу (ГМС) по вопросу регистрации по месту пребывания в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в ГМС.

По ее данным, в октябре 7 935 человек обратились по вопросам получения и продления разрешений на проживание на территории страны, 148 - по вопросам гражданства, 1 526 - по определению принадлежности к гражданству Азербайджана, 643 - по получению и продлению разрешения на работу в стране.