В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 18:09
    В октябре 16 152 иностранца и лица без гражданства обратились в Государственную миграционную службу (ГМС) по вопросу регистрации по месту пребывания в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в ГМС.

    По ее данным, в октябре 7 935 человек обратились по вопросам получения и продления разрешений на проживание на территории страны, 148 - по вопросам гражданства, 1 526 - по определению принадлежности к гражданству Азербайджана, 643 - по получению и продлению разрешения на работу в стране.

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib
    Almost 650 foreigners applied for work permit in Azerbaijan in October

    Лента новостей