    NDU-da 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü yad edilib

    Daxili siyasət
    31 mart, 2026
    • 17:10
    NDU-da 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü yad edilib

    Naxçıvan Dövlət Universitetində 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə İncəsənət fakültəsinin müəllim və tələbələri tərəfindən çəkilmiş 31 Mart soyqırımı ilə bağlı 40-a yaxın rəsm əsərinin nümayiş olunduğu sərgiyə baxış olub.

    Ardınca Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, torpaqlarımız uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin və soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev çıxışında qeyd edib ki, 31 Mart soyqırımı ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri mərhələli soyqırımı siyasətinin bir hissəsi idi. Rektor qeyd edib ki, 1998-ci ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən imzalanan "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərmanla faciəyə ilk dəfə dəqiq siyasi qiymət verilib. II Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşərək öz gücünü təsdiq etdiyini, soyqırımı qurbanlarının qisasının alındığını vurğulayıb.

    Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Abdulla Mustafayev bildirib ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra ermənilər Azərbaycan torpaqlarına kütləvi şəkildə köçürülüb, "Böyük Ermənistan" xülyasını reallaşdırmağa çalışıblar. 1918-ci ilin 30 mart – 3 aprel tarixlərində Bakı ilə yanaşı, Qarabağ, Naxçıvan, Şamaxı, Quba, Zəngəzur və digər bölgələrdə erməni silahlı birləşmələri 50 mindən artıq azərbaycanlını qətlə yetirib, on minlərlə insanı isə doğma yurdlarından didərgin salıblar.

    "Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi" ixtisası üzrə I kurs magistrant Əsmər Hüseynzadə çıxışında 31 Mart soyqırımının tarixin ən qanlı səhifələrindən biri olduğunu qeyd edib. Vurğulayıb ki, bu qanlı faciə zamanı ermənilər uşaq, qadın və yaşlı fərqi qoymadan dinc əhaliyə qarşı amansız qırğınlar törədib, insanları kəsici və deşici alətlərlə qətlə yetirib, hətta diri-diri yandırıblar, memarlıq abidələrini, yaşayış məntəqələrini dağıdıblar.

    Sonda 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş videoçarx izlənilib.

    NDU-da 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü yad edilib
    Son xəbərlər

    18:04

    Növbəti "Xarıbülbül" Musiqi Festivalına hazırlıqlar başlayıb

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Ukraynanın Bryanska zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

    Region
    17:54
    Foto

    Kəlbəcər sakini: Tunel qarşısında qətliam ailəmizin həyatında ən dəhşətli və unudulmaz gündür

    Daxili siyasət
    17:49
    Foto

    Azərbaycan banklarında dayanıqlı ekosistem formalaşdırılması müzakirə edilib

    Maliyyə
    17:48

    Donald Tramp: İranın bərpası üçün ən azı 10 il tələb olunacaq

    Digər ölkələr
    17:37

    Azərbaycan iki ayda Türk dövlətləri ilə 1,3 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    17:34

    Mişenko: Ukrayna Azərbaycanla tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    17:29

    "Fənərbağça"nın prezidenti Sadettin Saran İstanbulda yol qəzasına düşüb

    Futbol
    17:29

    Azərbaycanda bayram günlərində hotellərdəki bronların 40 %-i ləğv olunub

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti