Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinin direktoru işdən çıxarılıb
Daxili siyasət
- 23 aprel, 2026
- 17:49
Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin direktoru işdən azad olunub.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, icra başçısının vəzifələrini müvəqqəti icra edən Əhməd Vəliyev bununla bağlı əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe olan Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti publik hüquqi şəxsinin (PHŞ) direktoru İlqar Hüseyn oğlu Namazov öz ərizəsi əsasında tutduğu vəzifədən azad edilib.
