İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinə direktor təyin olunub

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 21:52
    Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinə direktor təyin olunub

    Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinə yeni direktor təyin olunub.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bu barədə Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, Yaver Abbasov Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinin direktoru təyin olunub.

    DOST agentlik yeni təyinat

    Son xəbərlər

    22:49

    ABŞ və Britaniya kibercinayətkarlara qarşı ən böyük sanksiyaları tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:44

    Ramiz Mehdiyev barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    22:40

    Azərbaycanla matçda zədələnən Mbappenin meydana qayıdacağı tarix müəyyənləşib

    Futbol
    22:33
    Foto
    Video

    Brüsseldə nəqliyyat işçilərinin tətili iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    22:24
    Video

    Zığda yaşayış evində yanğın olub, təhlükəli vəziyyətdə qalmış şəxs xilas edilib

    Hadisə
    22:14

    Kiyevdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    22:11

    Türkiyədə zəlzələ baş verib

    Region
    22:07

    Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    22:00

    Çilidə 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti