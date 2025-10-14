Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinə direktor təyin olunub
- 14 oktyabr, 2025
- 21:52
Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinə yeni direktor təyin olunub.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, bu barədə Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Yaver Abbasov Naxçıvan Regional DOST Mərkəzinin direktoru təyin olunub.
