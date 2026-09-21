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    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

    Daxili siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 15:44
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir

    Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

    Qərarda qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun hüquqi varisidir, onun bütün hüquqları və öhdəlikləri, habelə əmlakı Naxçıvan Dövlət Universitetinə keçir.

    Elm və Təhsil Nazirliyinə qərardan irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb.

    Əli Əsədov Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası

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