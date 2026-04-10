MİDA-nın bir qrup əməkdaşı "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 10 aprel, 2026
- 15:12
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Agentliyin 10 illiyi münasibətilə Sərəncam imzalayıb.
Təltif olunan əməkdaşlar aşağıdakılardır:
Qədimov Çingiz Sahib oğlu
Məmmədov Elşad Pənah oğlu
Salmanov Azər Ağababa oğlu
Şərifov Rizvan Həmid oğlu
Şiriyeva Kəmalə Məzahir qızı.
Onlar vətəndaşların mənzil təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində xidmətlərinə görə təltif ediliblər.
