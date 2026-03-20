Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib
Daxili siyasət
- 20 mart, 2026
- 17:03
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Uca Allahdan hər kəsə möhkəm cansağlığı, bol sevincli anlar, səadət, hər evə xoş ovqat, hər ocağa ruzi-bərəkət, dünyamıza sülh və əmin-amanlıq diləyirəm! Novruz Bayramınız mübarək!"
March 20, 2026
