Kəmaləddin Heydərov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 30 aprel, 2026
- 15:07
Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov 30 aprel 2026-cı il tarixində Naxçıvan şəhərində, Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binasında Naxçıvan Muxtar Respublikası sakinlərini qəbul edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sakinlərin müraciətlərinin əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, bir sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun dərhal zəruri tədbirlərin görülməsi barədə nazirliyin aidiyyəti strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.
Qəbula gələn vətəndaşlar onların müraciətlərinə yerində və operativ yanaşılması üçün yaradılan şəraitə görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıq ediblər.
Son xəbərlər
