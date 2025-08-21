Kəlbəcər şəhərindəki 4-cü yaşayış kompleksinə 807 ailə köçürüləcək

Haqqımızda

Daxili siyasət
21 avqust 2025 17:50
Bu gün təməlqoyma mərasimi keçirilən Kəlbəcər şəhərindəki 4-cü yaşayış kompleksinə 807 ailənin köçürülməsi nəzərdə tutulur.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev kompleksdə yaradılacaq şərait barədə Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verərkən bildirib.

Bildirilib ki, bu yaşayış kompleksinin ərazisi 10 hektara yaxın olacaq. Yaşayış kompleksində 128 birotaqlı, 304 ikiotaqlı, 293 üçotaqlı, 82 dördotaqlı inşa ediləcək.

Burada 4 mərtəbəli 26 binanın inşası planlaşdırılır.

Binaların 1-ci mərtəbəsində məişət və ticarət obyektləri yaradılacaq.

