İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Kamran Əliyevin Sinqapura səfəri başa çatıb

    Daxili siyasət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:28
    Kamran Əliyevin Sinqapura səfəri başa çatıb

    Azərbaycan Baş prokuroru Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (BPA) 30-cu illik konfransı və ümumi yığıncağında iştirak məqsədilə Sinqapurdakı işgüzar səfəri başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb.

    Tədbirdə Baş prokurora ötən il Bakıda Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı ilə yüksək səviyyədə keçirilmiş Assosiasiyanın 29-cu Ümumi Yığıncağının uğurlu təşkilinə görə təltifnamə təqdim olunub.

    Konfrans zamanı, həmçinin "İqtisadi cinayətlər və aktivlərin bərpası üzrə ixtisaslaşmış şəbəkə" adlı sessiya təşkil olunub. Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin idarə rəisi İsfəndiyar Hacıyevin moderatorluğu ilə keçirilən sessiyada Azərbaycanın Baş prokurorunun müavini Heydər Məmmədov "İqtisadi cinayətlərin araşdırılmasında və aktivlərin qaytarılmasında texnologiya əsaslı yanaşmalar – Azərbaycan təcrübəsi" mövzusunda çıxış edərək, Azərbaycanın maliyyə cinayətlərinin istintaqı, aktivlərin qaytarılması, süni intellekt və müasir texnologiyaların tətbiqi sahəsində əldə edilmiş təcrübə barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.

    Tədbir çərçivəsində Baş prokuror Böyük Britaniyanın Kral Prokurorluğu Xidmətinin rəhbəri, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, İsveç Krallığı və Litva Respublikasının Baş prokurorları, eləcə də Malayziya və Braziliya Federativ Respublikasının Baş prokurorlarının müavinləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib.

    Tədbirdə, həmçinin, Azərbaycanın İndoneziyadakı səfiri Ramil Rzayev də iştirak edib.

    Baş Prokurorluq Kamran Əliyev Sinqapur

    Son xəbərlər

    13:47

    Ermənistan Azərbaycanın gəl hansı gələcək təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edir

    Region
    13:44

    Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"

    Futbol
    13:38

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcək

    İKT
    13:37
    Foto

    Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:36

    Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    13:34

    TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçib

    Din
    13:33

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:28
    Foto

    Kamran Əliyevin Sinqapura səfəri başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti