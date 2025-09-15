İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    İcma: Qərbi Azərbaycan TV-nin adından yanlış təsəvvür formalaşdırmağa yönəlmiş ifadələrə yer verilib

    Daxili siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:31
    İcma: Qərbi Azərbaycan TV-nin adından yanlış təsəvvür formalaşdırmağa yönəlmiş ifadələrə yer verilib

    Bir sıra saytlarda Qərbi Azərbaycan İcması (QAİ) və Qərbi Azərbaycan TV ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumat dərc edilib.

    Bu barədə "Report"a İcmadan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmin yazıda ictimaiyyətə yanlış təsəvvür formalaşdırmağa yönəlmiş ifadələrə yer verilib:

    "Yazıda adıkeçən "Qərbi Azərbaycan İcması (TV)" adlı heç bir təşkilat mövcud deyil. Burada məqsədli şəkildə ad təhrif olunaraq, İcma ilə bağlı olmayan səhifələr üzərindən çaşqınlıq yaratmağa cəhd edilir. Qərbi Azərbaycan TV yayımlarında İcmanın rəsmi loqosundan istifadə edir. Təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə eyni adda, lakin rəsmi olmayan səhifələr mövcuddur və həmin saytlar da mənbəni araşdırmadan o səhifənin paylaşımını əsas götürərək ictimaiyyəti yanlış məlumatlandırıb".

    QAİ belə süni münaqişələrə cəlb olunmasını yolverilməz hesab etdiyini vurğulayıb:

    "Bu kimi addımlar həm ictimai rəyə zərər vurur, həm də milli maraqlarımıza xələl gətirir. Ona görə də  media qurumlarını məsuliyyətli olmağa, milli maraqlara zərbə vuran təhriflərdən və yanlış təqdimatlardan çəkinməyə çağırırıq.

    Qərbi Azərbaycan İcmasının mövqeyi aydındır: biz milli birliyimizi zəiflədən, məqsədli şəkildə qarışıqlıq yaradan hər hansı addımı qətiyyətlə pisləyirik. Rəsmi məlumat və xəbərlər yalnız Qərbi Azərbaycan İcmasının təsdiqlədiyi kanallar və səhifələr vasitəsilə yayımlanır".

    Qərbi Azərbayan İcması QAİ

    Son xəbərlər

    14:03

    "Kəpəz" müstəqillik illərində mininci rəsmi oyununu keçirib

    Futbol
    13:59

    Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    13:57

    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında medal qazanan güləşçiləri təbrik edib

    Fərdi
    13:57

    Kristine Qriqoryan: Ermənistan üçün demokratiya ilə bağlı xarici siyasi risklər aktualdır

    Region
    13:53

    Qriqoryan: Ermənistan milli təhlükəsizlik strategiyasını təkmilləşdirməlidir

    Region
    13:53

    "Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

    Formula 1
    13:51

    Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını 5 dəfə azaldıb

    ASK
    13:50

    Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib

    Energetika
    13:48
    Foto

    Laçında bir neçə məktəbdə Bilik Günü qeyd olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti