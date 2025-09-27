Hikmət Hacıyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin Nyu-Yorkdan Vətənə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 10:43
Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 80-ci sessiyasının açılışında iştirak edən nümayəndə heyətinin Vətənə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"27 Sentyabr - Anım Günü Vətənimiz Azərbaycanda!
Uçuş marşrutu: Nyu-York-Gəncə!"
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 80-ci sessiyasının açılışında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti -— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025
27 Sentyabr - Anım Günü
Vətənimiz Azərbaycanda!
Uçuş marşrutu:
Nyu-York-Gəncə! pic.twitter.com/WyMvhd6nld
Son xəbərlər
12:03
Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıbDigər ölkələr
12:00
Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edibDaxili siyasət
12:00
Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilibDaxili siyasət
11:55
Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməzDigər ölkələr
11:54
Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıbSənaye
11:52
Anar Eyvazov: Hərbi Memorial Məzarlıqda yenidənqurma işləri həyata keçirilibDaxili siyasət
11:47
Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıbDigər ölkələr
11:44
Foto
Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olubDaxili siyasət
11:42