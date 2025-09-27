İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Hikmət Hacıyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin Nyu-Yorkdan Vətənə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 10:43
    Hikmət Hacıyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin Nyu-Yorkdan Vətənə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib
    Hikmət Hacıyev

    Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 80-ci sessiyasının açılışında iştirak edən nümayəndə heyətinin Vətənə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "27 Sentyabr - Anım Günü Vətənimiz Azərbaycanda!

    Uçuş marşrutu: Nyu-York-Gəncə!"

    Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev BMT Baş Assambleyası İlham Əliyev
    Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка
    Hikmat Hajiyev posts on return of Azerbaijani delegation from New York

    Son xəbərlər

    12:03

    Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıb

    Digər ölkələr
    12:00

    Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:00

    Azərbaycanda şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

    Daxili siyasət
    11:55

    Baş nazir: Heç bir xarici qüvvə Gürcüstandakı sabitliyi poza bilməz

    Digər ölkələr
    11:54

    Azərbaycanda kərpic istehsalı 9 %-dən çox artıb

    Sənaye
    11:52

    Anar Eyvazov: Hərbi Memorial Məzarlıqda yenidənqurma işləri həyata keçirilib

    Daxili siyasət
    11:47

    Gürcüstanda azərbaycanlıların sıx yaşadığı kəndləri sel basıb

    Digər ölkələr
    11:44
    Foto

    Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    11:42

    Rusiya millisinin üzvü: "Bizim üçün çox əhəmiyyətli qızıl medaldır"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti