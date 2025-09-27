Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 10:48
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в соцсети Х.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Азербайджанская делегация во главе с президентом Ильхамом Алиевым, участвовавшая в открытии 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, -
27 сентября - в День памяти на Родине в Азербайджане! Маршрут полета: Нью-Йорк- Гянджа!".
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 80-ci sessiyasının açılışında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti -— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025
27 Sentyabr - Anım Günü
Vətənimiz Azərbaycanda!
Uçuş marşrutu:
Nyu-York-Gəncə! pic.twitter.com/WyMvhd6nld
Последние новости
12:12
Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчанияВнутренняя политика
12:08
США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NISДругие страны
12:04
Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкцииВнутренняя политика
12:04
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплексаВнутренняя политика
12:00
Фото
В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидовВнутренняя политика
11:54
Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листаВ регионе
11:50
День, который изменил всеВнутренняя политика
11:50
КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного СаакашвилиВ регионе
11:47