    Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 10:48
    Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в соцсети Х.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Азербайджанская делегация во главе с президентом Ильхамом Алиевым, участвовавшая в открытии 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, -

    27 сентября - в День памяти на Родине в Азербайджане! Маршрут полета: Нью-Йорк- Гянджа!".

    Ильхам Алиев Азербайджан Хикмет Гаджиев День памяти Нью-Йорк
    Hikmət Hacıyev Azərbaycan nümayəndə heyətinin Nyu-Yorkdan Vətənə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib
    Hikmat Hajiyev posts on return of Azerbaijani delegation from New York

