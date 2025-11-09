Gəncədə 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə konsert təşkil edilib
- 09 noyabr, 2025
- 17:35
Gəncədə Fikrət Əmirov adına Dövlət Filarmoniyasının önündə 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə konsert proqramı təşkil olunub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Gürcüstanın Gəncədəki Baş konsulu Kaxaber Abdaladze, Türkiyənin Gəncədəki vitse-konsulu Yiğit Yalın Soyel, Milli Məclisin deputatı Müşfiq Cəfərov, YAP Gəncə şəhər təşkilatının sədri Bayram Aslanov, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Aparatının əməkdaşları, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri və digər rəsmilər iştirak ediblər.
9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təşkil olunan tədbir hərbi orkestrin ifasında Azərbaycan Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub.
Bildirilib ki, 9 Noyabr hər bir azərbaycanlının qürur və iftixar duyduğu, milli birliyimizin, dövlət müstəqilliyimizin və azadlığımızın rəmzi olan üçrəngli bayrağımızın günüdür. Bu gün şanlı üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın hər guşəsində, o cümlədən Şuşada, Laçında, Xocalıda, Xankəndidə qürurla dalğalanır.
Rəsmi hissədən sonra Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının aktyorlarının, Gəncə şəhər 4 nömrəli musiqi məktəbinin xor kollektivinin, Uşaq İncəsənət Məktəbinin "Xəmsə" nağaraçılar ansamblının, yeniyetmə ifaçı Rövşən Nəsirovun və "Xəmsə" Uşaq Rəqs Ansamblının çıxışları izlənilib.