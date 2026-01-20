İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Euronews": Sovet qətliamının xatirəsi Azərbaycanın müstəqillik arzularında əsas amilə çevrilib

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 20:15
    Euronews: Sovet qətliamının xatirəsi Azərbaycanın müstəqillik arzularında əsas amilə çevrilib

    Hər il yanvarın 20-da Azərbaycanda keçmiş SSRİ-nin milli-azadlıq hərəkatını boğmaq məqsədilə dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı qırğının qurbanlarının xatirəsi anılır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Euronews"un materialında qeyd olunub.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 18-də 1990-cı ilin faciəli hadisələrinin xatirəsinə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    Dövlət başçısı SSRİ-nin süqutu ərəfəsində hərbi müdaxilə nəticəsində həlak olmuş dinc sakinlərin xatirəsini simvolizə edən "Əbədi məşəl" kompleksinə gül dəstələri qoyub.

    Faciənin rəsmi ildönümü Azərbaycanın Ümummilli matəm günü – 20 yanvar tarixində qeyd olunur və hər il bütün ölkə üzrə hüzn və milli düşüncə günü kimi anılır.

    "Qara Yanvar" Azərbaycanın müstəqillik yolunda dönüş nöqtəsi kimi geniş qəbul edilir və xalqın suverenliyə olan istəyini gücləndirib. Prezidentin ziyarəti ümummilli anım tədbirləri proqramının bir hissəsidir.

    1990-cı il 20 yanvar kütləvi qətliamının qurbanlarının xatirəsi hər il minlərlə insan tərəfindən yad edilir. Paytaxt sakinləri səhər tezdən faciə qurbanlarının dəfn olunduğu Bakıdakı Şəhidlər xiyabanına üz tutur.

    Sovet hakimiyyəti həmin vaxt əməliyyatı "respublikada konstitusiya qaydasının bərpası" kimi təqdim etmişdi.

    Əhali xəbərdar edilmədən qoşunlar şəhərə yeridilmiş, əsas qurbanlar isə dinc insanlar olmuşdu. Əməliyyat nəticəsində günahsız uşaqlar, qadınlar və yaşlılar da daxil olmaqla azı 140 nəfər həlak olub, 700-dən çox insan yaralanıb.

    "Euronews" İlham Əliyev Qara Yanvar
    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Son xəbərlər

    20:39

    Cəlilabadın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi təmin olunub

    Energetika
    20:38

    Prezident: Azərbaycan Avrasiya regionunun mühüm hissəsidir

    Xarici siyasət
    20:32

    Hakan Fidanla Marko Rubio arasında telefon danışığı olub

    Region
    20:26

    İlham Əliyev Davosda "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə iştirak edir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:17

    Vuçiç: Qafqaz ölkələri Avropa və Asiya arasında əsas vasitəçilərə çevriliblər

    Digər ölkələr
    20:15

    "Euronews": Sovet qətliamının xatirəsi Azərbaycanın müstəqillik arzularında əsas amilə çevrilib

    Daxili siyasət
    20:02

    BMT: Qlobal ticarət artımı 2,2 %-ə qədər yavaşlaya bilər

    Digər ölkələr
    20:01

    Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan istisna olmaqla regionda qonşularla işlək dost münasibəti yarada bilmişik

    Xarici siyasət
    19:52

    Kallas: Qrenlandiyanın suverenliyi ticarət mövzusu deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti