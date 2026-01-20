Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 19:59
    Ежегодно 20 января в Азербайджане чтят память жертв кровавой расправы, совершенной бывшим СССР против мирного населения с целью подавления национально-освободительного движения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в материале Euronews.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 января посетил Аллею шехидов в память о трагических событиях января 1990 года, когда Советский Союз осуществил военную операцию против гражданского населения страны.

    Глава государства возложил цветы к мемориалу Вечного огня - символу памяти о мирных жителях, погибших в результате военного вмешательства на закате существования СССР.

    Официальная годовщина трагедии - День общенационального траура в Азербайджане - отмечается 20 января и ежегодно проходит по всей стране как день скорби и национального осмысления.

    "Черный январь" широко рассматривается как переломный момент на пути Азербайджана к независимости, усиливший стремление народа к суверенитету. Визит президента является частью общенациональной программы памятных мероприятий.

    Память жертв массового убийства 20 января 1990 года, совершенного с целью подавления национально-освободительного движения, ежегодно чтят тысячи людей. С раннего утра жители столицы направляются на Аллею шехидов в Баку, где похоронены погибшие в результате трагических событий.

    Советские власти тогда объявили операцию "восстановлением конституционного порядка в республике".

    Войска были введены без предупреждения населения, а основными жертвами стали мирные граждане. В результате операции против ни в чем не повинных людей, включая детей, женщин и пожилых, погибли по меньшей мере 140 человек, более 700 получили ранения.

    "Euronews": Sovet qətliamının xatirəsi Azərbaycanın müstəqillik arzularında əsas amilə çevrilib

