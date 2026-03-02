İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 18:10
    Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

    Qərarla Dövlət Turizm Agentliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 9 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:

    Kollegiyanın sədri

    Dövlət Turizm Agentliyinin sədri

    Kollegiyanın üzvləri:

    Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini

    Dövlət Turizm Agentliyi Aparatının rəhbəri

    Dövlət Turizm Agentliyi Aparatının Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin müdiri

    Dövlət Turizm Agentliyi Aparatının Mədəni irs və regional turizm şöbəsinin müdiri

    Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru

    Azərbaycan Turizm Bürosu İdarə Heyətinin sədri

    Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri

    Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində Turizm və Rekreasiya Zonalarının İdarə Edilməsi və İnkişafı Mərkəzinin İcraçı direktoru.

    Dövlət Turizm Agentliyi Əli Əsədov Nazirlər Kabineti

