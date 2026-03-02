Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib
- 02 mart, 2026
- 18:10
Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
Qərarla Dövlət Turizm Agentliyinin kollegiya üzvlərinin sayı 9 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib və aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilib:
Kollegiyanın sədri
Dövlət Turizm Agentliyinin sədri
Kollegiyanın üzvləri:
Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini
Dövlət Turizm Agentliyi Aparatının rəhbəri
Dövlət Turizm Agentliyi Aparatının Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin müdiri
Dövlət Turizm Agentliyi Aparatının Mədəni irs və regional turizm şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru
Azərbaycan Turizm Bürosu İdarə Heyətinin sədri
Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri
Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində Turizm və Rekreasiya Zonalarının İdarə Edilməsi və İnkişafı Mərkəzinin İcraçı direktoru.