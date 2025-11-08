DTX Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 17:47
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
DTX Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib
