    DTX Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:47
    DTX Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    DTX Zəfər Günü Zəfərə gedən yol Hərbi parad
    Video
    СГБ поделилась публикацией по случаю Дня Победы

