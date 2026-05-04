    Dövlət Komitəsində kollegiya iclası keçirilib, tapşırıqlar verilib

    • 04 may, 2026
    • 17:54
    Dövlət Komitəsində kollegiya iclası keçirilib, tapşırıqlar verilib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində növbəti kollegiya iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.

    Kollegiya iclasında Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən salınan və bərpa olunan yaşayış məntəqələrinə qayıdışın təşkili və həyata keçirilməsi, vətəndaş müraciətlərinin operativ cavablandırılması məqsədilə "Qaynar xətt" xidmətinin fəaliyyəti, proqram təminatının təkmilləşdirilməsi və peşəkarlığın artırılması, 2026-cı ilin dövlət büdcəsindən Dövlət Komitəsinə ayrılmış vəsaitlərin təyinatı üzrə səmərəli və şəffaf istifadəsi, Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı fəaliyyətə dair "Tədbirlər Planı"nın icra vəziyyəti və digər məsələlər müzakirəyə çıxarılıb.

    Müvafiq struktur bölmələrinin rəhbərlərinin məruzələri dinlənilib, rəy və təkliflər səsləndirilib.

    Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev ölkə rəhbərinin tapşırıqlarının və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün daha böyük məsuliyyətlə çalışmağın vacibliyini vurğulayaraq bildirib ki, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıdışının təşkili üzrə müəyyənləşdirilən kompleks tədbirlərin ardıcıllıqla və vaxtında icra edilməsi təmin olunmalıdır.

    Kollegiyada müzakirə edilən məsələlər üzrə müvafiq qərarlar qəbul olunub və tapşırıqlar verilib.

