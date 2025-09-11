İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Bu ilin 8 ayında 832 nəfər müharibə iştirakçısı biznes üçün əmlaklarla təmin olunub

    Daxili siyasət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:56
    Bu ilin 8 ayında 832 nəfər müharibə iştirakçısı biznes üçün əmlaklarla təmin olunub

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində daha bir qrup müharibə iştirakçısına seçdikləri biznes istiqamətləri üzrə avadanlıqlar təqdim edilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib. 

    Verilmiş avadanlıqlar hesabına proqram iştirakçıları avtotəmizləmə, avtoçilingər, çatdırılma xidməti və digər xidmətlər üzrə kiçik biznes sahələrini yaradıblar.

    Onlar göstərilən dəstəyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını ifadə edib, özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində qurduqları təsərrüfatlarını genişləndirməyə səy göstərəcəklərini bildiriblər.

    Qeyd edək ki, cari ilin 8 ayında müharibə iştirakçıları olan 832 nəfər, ümumilikdə isə 10,6 min müharibə iştirakçısı əmlaklarla təmin olunub və onlar üçün kiçik bizneslər yaradılıb.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Məşğulluq Agentliyi əmlak
    Foto
    В Азербайджане свыше 800 участников войны открыли бизнес по программе самозанятости

