В Азербайджане свыше 800 участников войны открыли бизнес по программе самозанятости

В Азербайджане за восемь месяцев этого года 832 участника войны в рамках программы самозанятости получили имущество для организации собственного бизнеса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Передача оборудования и инвентаря осуществлялась Государственным агентством занятости.

Благодаря предоставленной поддержке ветераны открыли свой бизнес в сфере автосервиса, химчистки, доставки и других услуг. Получатели выразили благодарность государству и заявили о намерении расширять созданные хозяйства.

Всего в рамках программы имущество для развития малого бизнеса было предоставлено 10,6 тыс. участникам войны.