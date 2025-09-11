В Азербайджане свыше 800 участников войны открыли бизнес по программе самозанятости
- 11 сентября, 2025
- 19:18
В Азербайджане за восемь месяцев этого года 832 участника войны в рамках программы самозанятости получили имущество для организации собственного бизнеса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Передача оборудования и инвентаря осуществлялась Государственным агентством занятости.
Благодаря предоставленной поддержке ветераны открыли свой бизнес в сфере автосервиса, химчистки, доставки и других услуг. Получатели выразили благодарность государству и заявили о намерении расширять созданные хозяйства.
Всего в рамках программы имущество для развития малого бизнеса было предоставлено 10,6 тыс. участникам войны.
