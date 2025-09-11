Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В Азербайджане свыше 800 участников войны открыли бизнес по программе самозанятости

    Внутренняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 19:18
    В Азербайджане свыше 800 участников войны открыли бизнес по программе самозанятости

    В Азербайджане за восемь месяцев этого года 832 участника войны в рамках программы самозанятости получили имущество для организации собственного бизнеса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

    Передача оборудования и инвентаря осуществлялась Государственным агентством занятости.

    Благодаря предоставленной поддержке ветераны открыли свой бизнес в сфере автосервиса, химчистки, доставки и других услуг. Получатели выразили благодарность государству и заявили о намерении расширять созданные хозяйства.

    Всего в рамках программы имущество для развития малого бизнеса было предоставлено 10,6 тыс. участникам войны.

    ветераны самозанятость бизнес
    Фото
    Bu ilin 8 ayında 832 nəfər müharibə iştirakçısı biznes üçün əmlaklarla təmin olunub

    Последние новости

    19:55

    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Происшествия
    19:53

    Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

    Другие страны
    19:48

    ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей

    Другие страны
    19:33

    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    В регионе
    19:32

    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

    Другие страны
    19:31

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    В регионе
    19:28

    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Другие
    19:25

    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Инфраструктура
    19:23

    Минэнерго США: В ЕС нужно заменить российский СПГ американским

    Другие страны
    Лента новостей