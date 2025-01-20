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Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Daxili siyasət
20 Yanvar , 2025 11:25
Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

"Report" xəbər verir ki, o bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

"20 Yanvar qırğını qardaş Azərbaycan xalqının müstəqillik məşəlini alovlandırdığı, böyük oyanışın, qələbəyə doğru mübarək yolun başladığı gündür! Müqəddəs şəhidlərimizin ruhu şad olsun.

Bayrağı bayraq edən qandır,
Torpaq, uğrunda ölən varsa, vətəndir", - paylaşımda qeyd olunub.

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İngilis versiyası Cahit Bagci visits Alley of Martyrs
Rus versiyası Джахит Багчы почтил память жертв 20 Января на Аллее шехидов

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