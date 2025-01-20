Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə özünün "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"20 Yanvar qırğını qardaş Azərbaycan xalqının müstəqillik məşəlini alovlandırdığı, böyük oyanışın, qələbəyə doğru mübarək yolun başladığı gündür! Müqəddəs şəhidlərimizin ruhu şad olsun.
Bayrağı bayraq edən qandır,
Torpaq, uğrunda ölən varsa, vətəndir", - paylaşımda qeyd olunub.
20 Ocak katliamı kardeş Azerbaycan halkının bağımsız meşalesini yaktığı, büyük uyanışın ve zafere koşar adım gidilen kutlu yolculuğun başladığı gündür! Aziz şehitlerin ruhları şad olsun.— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
pic.twitter.com/GfDnoyfo9D January 20, 2025