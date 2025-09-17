İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bakıda yağış sularının kənarlaşdırılması üçün yeni kollektorlar salınır

    • 17 sentyabr, 2025
    • 15:14
    Bakıda yağış sularının kənarlaşdırılması üçün yeni kollektorlar salınır

    Bakıda leysan xarakterli yağışların yağması zamanı suların kənarlaşdırılması məqsədilə bir neçə istiqamətdə yeni kollektorların salınması işlərinə başlanıb.

    "Report" Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə istinadən xəbər verir ki,  bu barədə "İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti"nin payız-qış mövsümünə hazırlıq çərçivəsində gördüyü işlərlə bağlı məlumatında yer alıb. 

    Qeyd olunub ki,  işlər başa çatdıqdan sonra güclü yağışın törədə bildiyi fəsadlar tədricən azalacaq.

    Həmçinin bildirilib ki, şəhərin bir neçə nöqtəsində yağış sularının təxliyəsi üçün nəzərdə tutulan xətlər salınıb, bəzi ərazilərdə isə bu istiqamətdə işlərə başlanıb.

    Xidmətin təqdim etdiyi məlumata görə, tabeliyindəki Sukanal idarələri tərəfindən payız-qış mövsümünə hazırlıq məqsədilə yağış və tullantı su xətlərinin profilaktik yuyulması, baxış quyuları və yağış barmaqlıqlarının təmizlənməsi üzrə qabaqcadan hazırlanmış tədbirlər planına uyğun işlər görülür.

    Vurğulanıb ki, Bakı Sukanal İdarəsinin balansında olan iri kollektorların yuyulması,yağlanması və tənzimlənməsi davam etdirilir. Mövsümlə əlaqədar, yağıntılar zamanı isə həmin qurğular əvvəlcədən təsdiqlənmiş rejimə uyğunlaşdırılacaq. Yağışlar zamanı fəsadların qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər də gücləndirilib.

    Belə ki, riskli ərazilərdə ("qırmızı nöqtələrdə") briqadalar toplanır, kanalizasiya nasos stansiyalarının fəaliyyəti, yağış sularının təxliyyəsi üçün nəzərdə tutulmuş xəttlərin idarə olunması ciddi nəzarətdə saxlanılır.

    В Баку строят новые ливневые коллекторы

