В Баку строят новые ливневые коллекторы

В Баку начались работы по строительству новых коллекторов для отвода вод во время ливневых дождей.

Как сообщили Report в исполнительной власти города, завершение работ позволит постепенно снизить негативные последствия сильных осадков.

Отмечается, что в ряде районов города уже проложены линии для отвода дождевых вод, на некоторых участках такие работы пока продолжаются.