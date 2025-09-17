Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 15:32
    В Баку строят новые ливневые коллекторы

    В Баку начались работы по строительству новых коллекторов для отвода вод во время ливневых дождей.

    Как сообщили Report в исполнительной власти города, завершение работ позволит постепенно снизить негативные последствия сильных осадков.

    Отмечается, что в ряде районов города уже проложены линии для отвода дождевых вод, на некоторых участках такие работы пока продолжаются.

