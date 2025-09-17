В Баку строят новые ливневые коллекторы
Внутренняя политика
- 17 сентября, 2025
- 15:32
В Баку начались работы по строительству новых коллекторов для отвода вод во время ливневых дождей.
Как сообщили Report в исполнительной власти города, завершение работ позволит постепенно снизить негативные последствия сильных осадков.
Отмечается, что в ряде районов города уже проложены линии для отвода дождевых вод, на некоторых участках такие работы пока продолжаются.
